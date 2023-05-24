İki Farklı Bölgede Korkutan Kaza!

Gazimağusa’da Kahveci Mehmet sokak üzerinde, . 23.05.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Ali ERSHADIAN (E-24) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRC 155 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Uluçam Yolu sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce Uluçam Yolu sokağa dönüş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Emin ALTUNDAĞ (E-26) yönetimindeki LS 353 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZRC 155 plakalı araç sürücüsü Ali ERSHADIAN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan Girne’de Semih Sancar caddesi üzerinde, 23.05.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Muhammed Mustafa KETKANLI (E-18) yönetimindeki UB 971 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Meryem DUMAN (K-49)’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Meryem DUMAN kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı. Yine kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed Mustafa KETKANLI ise, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam etmektedir.