İki Farklı Bölgede Yangın

1. 03.05.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Mevlevi’de, Cemal LİMASOLLU'ya ait bahçede meydana gelen yangın sonucu, 2 adet zeytin ve 10 adet harnup fidanları ile 100 metrekarelik alandaki kuru otlar yanmıştır.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
2. 03.05.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, İskele çöplük bölgesinde meydana gelen
yangının bölgedeki kuru otlara sirayet etmesi sonucu, 50 dönümlük alandaki kuru otlar ile 3 dönüm biçilmemiş buğday yanmıştır.
Yangın, İtfaiye Ekipleri, İskele Belediyesi ve bölge halkının yardımları ile söndürülmüştür.
Soruşturma devam etmektedir.
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