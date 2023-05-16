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İki Farklı Bölgede Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İki Farklı Bölgede Yangın

1.         15.05.2023 tarihinde saat 20:00 sıralarında, Girne’de, Bilgi Büyükünal Paşa Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta, muhtemelen faal durumdaki elektrik prizi üzerinde unutulan şarj cihazının ısınıp kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan muhtelif ev mobilyaları ile elektrikli cihazlar yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı evin duvarlar islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         15.05.2023 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeşilyurt’ta Soğuksu Sokak üzerinde, elektrik tellerinin birbirine temas ederek sonucu atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 4 dönümlük arazi içesindeki kuru otlar ile 13 adet narenciye ağacı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

                                              

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