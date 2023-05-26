İki Farklı Bölgede Yangın

1. 25.05.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Tuzluca köyünde, ağıllar bölgesinde meydana gelen yangın sonucu toplam 7 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile bir dönüm biçilmemiş arpa yanmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 25.05.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da St. Barnabas Kilisesi’nin arkasında bulunan bir tarla içerisinde, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan içerisindeki arpa anızları yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.