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İki Farklı İşyerinde Hırsızlık, Zanlı Tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı açıklamada bulundu.
İki Farklı İşyerinde Hırsızlık, Zanlı Tutuklandı

Yapılan açıklamaya göre:

01-2.05.2021 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, faaliyet gösteren Sakarya Eczanesi isimli işyerine girilerek, iş yeri içerisinden yaklaşık 300 TL bozuk para ve Küçük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Erkayalar Ese Ticaret isimli iş yerinden ise yaklaşık 800 TL nakit para çalınmıştır. Her iki olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.L.(E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.  

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