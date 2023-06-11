İki Farklı Kavga Çıktı! Burunları Kırıldı

1. 10.06.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Alayköy’de Y.E.(E-35), 210 mlgr promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle tartıştığı Zeeshan MEHMOOD’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup darp ettiği sırda adı edilenin burnuna kafası ile vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 10.06.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lapta'da Şht. İbrahim Nidai Caddesi üzerinde M.Y.(E-25), aralarında yaşanan tartışma nedeniyle Safeer AHMAD ve Toseef AHMAD’ın vücutlarının muhtelif yerlerinen elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurmak suretiyle darp ettiği sırada Safeer AHMAD’ın burnunun kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.