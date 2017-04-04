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İki farklı noktada bulunan toplu mezar için kazılara başlanıyor

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İki farklı noktada bulunan toplu mezar için kazılara başlanıyor
Güney Lefkoşa’ya bağlı Atalasa’daki Akıl Hastanesi bahçesinde ve yine Güney Lefkoşa’da bulunan Konstantinos ve Eleni Mezarlığı’nda bulunduğu düşünülen toplu mezarlar için kazı çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümeti’nin, 1974 yılındaki Barış Harekatı sırasında Türkler tarafından bombalandığı iddia edilen Atalasa Akıl Hastanesi bahçesinde kazı yapılmasına karar verdiğini yazdı. Gazete, burada 31 kişinin gömülü olduğunu da iddia etti.

Habere göre, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu da, Atalasa Akıl Hastanesi’nde kazı yapılacağı şeklindeki bilgiyi teyit ederken kazıların bir an evvel başlaması gerektiğini ifade etti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Dillirga çarpışmaları sırasında Türk savaş uçakları tarafından bombalanan “Faethon” adlı devriye botunda görev yapan Yunan askerlerinin gömülü olduğu yerin belirlenmesi için Konstantinos ve Eleni Mezarlığı’ndaki kazı çalışmalarının bugün başlayacağını yazdı.

Gazete, kazının yapılacağı noktada, 11 Yunan askerinin gömülü olduğunun tahmin edildiğini, bunlardan 6’sının ise  “Faethon” adlı devriye botunda görev yapan Yunan askeri kişiler olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

“KAYIPLARA SEVGİ MARATONU”

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta geleneksel olarak düzenlenen  ve bu yıl 32’ncisi gerçekleştirilecek olan  “Kayıplara Sevgi Maratonu” etkinliğinin, 2-7 Nisan tarihleri arasında yapılacağını yazdı.

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