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İki Farklı Yerde Ev Açma ve Mülke Tecavüz

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İki Farklı Yerde Ev Açma ve Mülke Tecavüz

1.         13.05.2023 tarihinde,  saat 07:40 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, E.O.(E-33)’nun, kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle konu cadde üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgâhın kapısını hasara uğratmaksızın açıp ikametgâha giriş yapmak suretiyle mülke tecavüz ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         13.05.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Boğaztepe’de, T.W.N.(E-23) 169 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, Malkoçoğlu Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ikametgâhın kilitli kapısını hasara uğratıp açtıktan sonra içeriye girerek mülke tecavüz etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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