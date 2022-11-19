İki Farklı Yerde Kaza! Alkollü ve Dikkatsiz Sürücüler Dehşet Saçtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Süleyman İmamoğlu Sokak üzerinde, İsa Görkem YILDIRIM (E-24), 94 mlgr alkolü içki tesiri altında yönetimindeki MN 327 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun güney kısmında park halinde bulunan PS 692 plakalı araca çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan PS 692 plakalı araç demir korkuklara çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. MN 327 plakalı araç sürücüsü İsa Görkem YILDIRIM tutuklandı.

Öte yandan dün akşam, saat 23:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde, Lemar Süpermarket önlerinde, Yasin TUŞ (E 24), 144 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MA 983 plakalı salon araç ile çift şeritli yol içerisinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçmesi sonucu o esnada sağ şerit içerisinde, 112 mlgr alkolü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden Muhammet Sefa KALAY (E-20) yönetimindeki 18 AAN 659 plakalı motosiklete çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Sefa KALAY ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ceren ÇELEBİ (K-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.

MA 983 plakalı araç sürücüsü Yasin TUŞ tutuklandı..Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. PGM/BRT