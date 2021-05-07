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İki farklı yerde yangın!

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13.00 sıralarında Lefkoşa – Gazimağusa anayolu Ercan Çemberi Yonca kavşağı 2. km yakınlarındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir.
İki farklı yerde yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa – Gazimağusa anayolu Ercan Çemberi Yonca kavşağı 2. km yakınlarındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir.

Çıkan yangın polis İtfaiye ekipleri, Ercan İtfaiyesi ve Değirmenlik Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürülmüş olup; yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız, 20 dönüm biçilmemiş buğday, 40 dönüm biçilmiş başaklı kalem, 50 adet küçük balya tamamen yanarak zarar görmüştür.

Bugün  ayrıca saat 14:30 sıralarında Lefkoşa- Dikmen anayolunun 4 -5 . Km yakınlarında bulunan arazi içerinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; yangın sonucu yaklaşık 2 dönüm anız tamamen yanarak zarar görmüştür. Polisin yangınlarla ilgili soruşturması devam etmektedir.   

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