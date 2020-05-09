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İki farklı yerde yangın çıktı!

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İki farklı yerde yangın çıktı!
İki farklı yerde yangın çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:35 sıralarında, Dikmen – Boğazköy anayolu üzerindeki arazide, rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hatlarının birbirine çarpması nedeniyle atılan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu 2 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile Yusuf Barbet’e ait 2 dönüm biçimlememiş arpa yanarak zarar gördü. Aynı saatlerde Dikmen Elektrik Santrali içerinde de yine elektrik hatlarından çıkan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde 2 dönümlük alandaki kuru otlar ile 10 incir ağacı yanarak zarar gördü. Her iki yangın itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.

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