İki farklı yerde yangın çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:35 sıralarında, Dikmen – Boğazköy anayolu üzerindeki arazide, rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hatlarının birbirine çarpması nedeniyle atılan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu 2 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile Yusuf Barbet’e ait 2 dönüm biçimlememiş arpa yanarak zarar gördü. Aynı saatlerde Dikmen Elektrik Santrali içerinde de yine elektrik hatlarından çıkan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde 2 dönümlük alandaki kuru otlar ile 10 incir ağacı yanarak zarar gördü. Her iki yangın itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.