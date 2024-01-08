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İki gazeteci örgütünden ortak fotoğraf yarışması

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”Bilmediğim Kıbrıs” konulu fotoğraf yarışmasına KTGB üyesi Kıbrıslı Türk gazeteciler sıradan Kıbrıslı Rumların hayatını; Kıbrıslı Rum gazeteciler ise sıradan Kıbrıslı Türklerin yaşamını yansıtan fotoğraflarıyla katılabilecek
İki gazeteci örgütünden ortak fotoğraf yarışması

”Bilmediğim Kıbrıs” konulu fotoğraf yarışmasına KTGB üyesi Kıbrıslı Türk gazeteciler sıradan Kıbrıslı Rumların hayatını; Kıbrıslı Rum gazeteciler ise sıradan Kıbrıslı Türklerin yaşamını yansıtan fotoğraflarıyla katılabilecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Birliği (ESK), üyelerine yönelik ortaklaşa iki toplumlu fotoğraf yarışması düzenliyor.

"Bilmediğim Kıbrıs" adını taşıyan yarışma, her iki toplumdaki sıradan insanların günlük yaşamına odaklanacak.

Yarışmanın koşulu, Kıbrıslı Rum gazetecilerin sıradan Kıbrıslı Türklerin günlük yaşamını; Kıbrıslı Türk gazetecilerin ise sıradan Kıbrıslı Rumların günlük yaşamını fotoğraflaması olarak açıklandı.

Yarışma için başvurular 31 Mart 2024’e kadar sürecek.

KTGB üyesi gazeteciler fotoğraflarını gazetecilerbirligi@yahoo.com adresine gönderebilecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Birliği yönetim kurulları, yarışmaya gönderilecek eserleri değerlendirmek üzere iki toplumlu özel bir seçici kurul oluşturacak.

Ödül alan fotoğrafların, daha sonra belirlenecek bir mekanda 3 Mayıs 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde sergilenmesi planlanıyor.      

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