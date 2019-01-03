İki genç kız kayıp

Polis Çarşamba öğleden sonra Güney Lefkoşa’daki ikamet yerlerinden kayıp olduğu bildirilen 16 yaşındaki Eleftheria Koufou ve 15 yaşındaki Vivianna Gabriela Boros’u arıyor.

Koufou 1,55 metre boyunda, açık kahverengi saçlı, yeşil gözlü ve ortalama bir yapıya sahip. En son siyah kıyafet giyerken görüldü. Boros 1.60 metre boyunda, kahverengi saçlı, kahverengi gözlü ve en son siyah kıyafet giyerken görüldü.

Herhangi bir bilgiye sahip olanlardan 22802222 veya 22802232 numaralı telefondan yetkililere ulaşması istenildi.