İki gün üst üste toplanan Bakanlar Kurulu'nda ne görüşüldü?

Bakan Şahali sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Merak yoğunluğunu görüyor ve anlayışla karşılıyorum.

Oldukça uzun ama son derece verimli bir Bakanlar Kurulu toplantısını tamamladık.

Yarının bugünden daha huzurlu ve güven içinde yaşanması için halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Şimdi, gün içinde ilgilenme fırsatı bulamadığımız işlerimizi ele almak üzere bakanlığımızda görevimizin başındayız...

Diğer yandan Bakanlar Kurulu'nun ülke maliyesinin içinde bulunduğu konuları da görüştüğü ve gelir getirici kalemler ile ilgili çalışmalar yapıldığı öğrenildi.