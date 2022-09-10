  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

İki günde 11 kişi yıldırım çarpması sonucu öldü

» »
Bangladeş'te iki gün içerisinde yıldırım isabet eden toplam 11 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ülkede 2011'den bu yana yıldırım düşmesi sonucu 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
İki günde 11 kişi yıldırım çarpması sonucu öldü

Bangladeş’te iki gün içerisinde yıldırım isabet eden toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Yıldırım düşmesinin “doğal afet” kategorisinde yer aldığı ülkenin kuzeyindeki Sirajganj bölgesinde, önceki gün 9 kişi bu nedenle öldü. Ülkenin güneybatısındaki Khulna’da 2 erkek kardeş de bugün yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca kişi de yaralandı.

Başkent Dakka’nın Mirpur bölgesinde yaşayan Md. Rashedul Islam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlı veya rüzgarlı havalarda, evden dışarı çıkmaktan korktuklarını söyledi.

Islam, bölge halkının yağışlı dönemlerde evlerinin çatısına çıkarak yağmur banyosunun keyfini çıkardığını ancak son zamanlarda bu sahneleri görmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardımı Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2011’den bu yana yıldırım düşmesi sonucu 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden Bangladeş’te bu ölümlerin neredeyse yüzde 70’i, nisan-haziran döneminde kayda geçiyor.

Bangladeş’te söz konusu felaket her yıl yüzlerce can alıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araba egzozlarından çıkan dumanlar için korkutucu uyarı yapıldı24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:52
  • ÇEKOVA yangınlarla mücadelede yardımlaşmanın önemine dikkat çekti21 Ağustos 2022 Pazar 15:26
  • Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor16 Ağustos 2022 Salı 18:27
  • En az 62 yaşında olan yeşil deniz kaplumbağası Katie son 30 senede nerelerdeydi?13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:06
  • Herdaimdostlar'dan sahil temizliği13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:02
  • Bilim insanları: Meteorlar Dünya üzerindeki kıtaları oluşturdu11 Ağustos 2022 Perşembe 23:52
  • Her yıl aynı dönemde yaşanan benzersiz meteor yağmuru08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:56
  • Dünya hızlanıyor dengeler bozulacak07 Ağustos 2022 Pazar 14:58
  • Bu dağa tırmanmadan önce, cenaze masraflarını ödeme zorunluğu getirildi04 Ağustos 2022 Perşembe 23:29
  • İklim krizi: ‘İnsanlığın yok oluşuna dair senaryolar incelenmeli’04 Ağustos 2022 Perşembe 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti