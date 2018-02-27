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İki HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

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İki HDP'linin milletvekilliği düşürüldü
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Ahmet Yıldırım ile İbrahim Ayhan'ın vekilliği düşürüldü.

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın vekilliği düşürüldü. HDP milletvekilleri, AKP’li Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın milletvekilliklerini düşürmeye ilişkin tezkereyi okumasından önce Genel Kurul’u terk etti. Ayhan ve Yıldırım'ın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından HDP'nin Meclis'teki koltuk sayısı, 48'e düştü. 

AKP ve MHP'nin TBMM Başkanlık Divanı’na sunduğu ittifak teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda konuyla ilgili konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Yıldırım ve Ayhan'la birlikte toplamda 11 HDP'linin milletvekilliğinin düşürüldüğünü hatırlatarak, isim vermeden iktidar partisine yüklendi. Beştaş, "Siz de geçmişte mağdur olmuştunuz simdi zalim olmaktasınız" dedi.

Kerestecioğlu: 'Padişah bozuntusu' sözünden dolayı bir milletvekiliği düşürülüyorsa...

Genel Kurul’dan ayrılmadan önce HDP milletvekilleri adına söz alan Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da şunları söyledi: 

"Biz milletvekillerimizin vekilliğinin düşürülmesinin okunmasını beklemeyeceğiz. Bu her seferinde tekrarlanan ve halkların iradesine darbe vuran bir şeydir. Yarım saat önce önümüze geldi. Ama CHP Meclis Başkanvekili'nin annesinin taziyesi söz konusuyken bile bunun yapılması etik dışıdır. Çünkü görev onundur. Ama her zaman olduğu gibi aynı fırsat değerlendirilmiştir. Böyle olmasa bile bir şey ifade etmiyor bizim için. 

"Bizim arkadaşımız yanımda oturan grup başkanvekilimiz Ahmet Yıldırım, söz sarf etmiştir söz. Sadece bir sözdür, ifadedir söz konusu olan. “Padişah bozuntusu” sözünden dolayı bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyorsa; bu, aslında bu söze muhatap olanın acziyetini gösterir. 

"Meclis'in noterlik dışında hiçbir işlevi kalmamıştır"

"28 Şubat’ı yaşadı bu ülke, bunun hiçbir farkı yoktur. Şimdi çok ciddi olarak sivil bir darbe yaşanmaktadır. Halkın iradesi tanınmayarak, vekillikleri düşürülerek milletvekillerinin bu Meclis’le bağları kesilmektedir. Ama halkla bağları hiçbir şekilde kesilemez. İbrahim Ayhan vekilimiz de IŞİD’e karşı mücadele eden bir kişiyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle vekilliği düşürülmektedir. Bu utançtır utanç!  

"Bu Meclis noterliğin ötesinde hiçbir işlevi kalmamış bir Meclis’tir. İster adına koalisyon deyin, ister ittifak deyin, ne derseniz deyin; hep bana hep bana yasalarının getirildiği bir Meclis. Gerçek bir seçim olsa, gerçek, şeffaf bir medya olsa asla iktidarda kalamayacağınızın farkında olduğunuz için bunları yaptığınızın farkındayız. Halk da bunun farkında. 

"Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan halkın sonsuza kadar vekilleridir. Bu meclis artık gerçekten bizim “sadece son kişi kalana kadar burada olacağız” dediğimiz için, halkımıza söz verdiğimiz için burada olduğumuz bir Meclis’tir." 

Partilerin TBMM dağılımı

Adalet ve Kalkınma Partisi               316
Cumhuriyet Halk Partisi                   131
Halkların Demokratik Partisi              48
Milliyetçi Hareket Partisi                    36
İyi Parti                                                5
Bağımsız Milletvekili                            1
Toplam                                             537

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