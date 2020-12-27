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İki hemşirenin koronavirüs testi pozitif... Temaslılar karantinaya alındı

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İki hemşirenin koronavirüs testi pozitif... Temaslılar karantinaya alındıLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki hemşirenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Temaslıları karantinaya alındı.
İki hemşirenin koronavirüs testi pozitif... Temaslılar karantinaya alındı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki hemşirenin Koronavirüs testi pozitif çıktı. 

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı açıklamada hemşirelerin temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Özgöçmen, bölümün çalışmasında aksama olacağını da dile getirerek bölümde bulunan hastalara da PCR testi yapılmaya başlandığı ifade etti.

Bir hemşire, Göğüs Yoğun Bakım servisinde görevli olduğunu da belirten Özgöçmen, temaslıların da karantinaya alındığını aktardı.

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