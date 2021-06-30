İki İlçede Elektrik Kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı’nın bir bölümü ve Zakaf bölgesine bir saat süreyle elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-10.00 saatleri arasında olacak.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Lefkoşa’da Şht. Çocuğu Arsaları doğu bölümü, Küçük Sanayi batı bölümü ve ikisi arasında kalan yol üzeri tesislere de elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.
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