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İki İngiliz savaş gemisi, Hint-Pasifik Bölgesine doğru yola çıktı

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ABD, Avustralya ve İngiltere arasında imzalanan Aukus Paktı sonrasında, Hint Pasifik Bölgesinde devriye görevi yapacak iki savaş gemisi İngiltere'den yola çıktı.
İki İngiliz savaş gemisi, Hint-Pasifik Bölgesine doğru yola çıktı

Hint-Pasifik Bölgesinde güvenliği sağlamak için ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan Aukus Paktı sonrasında, İngiltere Savunma Bakanlığı, bölgede 5 yıl görev yapacak HMS Tamar ve HMS Speyin 17 Eylülde Hint-Pasifik Bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı;

*Britanya’nın Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını artırmak: Devriye gemileri HMS Tamar ve Spey, Hint-Pasifik Bölgesine beş yıllık konuşlanmak üzere yakın zamanda Portsmouth’tan ayrıldı.

PASİFİK BÖLGESİNDE DEVRİYE GEZECEKLER

*Bakanlık gemilerin görev tanımları hakkında ise İki savaş gemisi, önümüzdeki beş yıl boyunca Afrika’nın doğu kıyılarından ABD’nin batı kıyılarına kadar geniş bir alanda konuşlandırılmalarını sağlayacak bir görev için yola çıktı.

*HMS Tamar ve Spey, Kraliyet Donanması’nın mevcut Nehir Sınıfı gemilerinin yerini almak üzere inşa edilen beş yeni Açık Deniz Devriye Gemisinden ikisi.

*Devriye Gemilerine daimi ikametgah tahsis edilmemiştir. Bunun yerine Pasifik bölgesindeki ihtiyaçlarını ve misyonlarını en iyi karşılayan üsleri ve limanları kullanacaklar. Devriye alanları hem Hint hem de Pasifik okyanuslarını kucaklayarak kuzeyde Bering Denizi’ne ve güneyde Tazmanya ve Yeni Zelanda’nın eteklerine kadar uzanıyor. DHA

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