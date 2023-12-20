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İki kaçak daha Cezaevi'ne gönderildi: Bizi ülkemize gönderin

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine işlem yapmaya gidince ülkede kaçak kaldıkları ortaya çıkan Bangladeşli F.İ ile MD.S.H tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
İki kaçak daha Cezaevi'ne gönderildi: Bizi ülkemize gönderin

 Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kadir Çetin olguları aktardı.  

Polis, 19 Aralık 2023 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine işlem yapmaya gelen F.İ'nin 1 Aralık 2023 tarihinden beri 20 gün, MD.S.H'nin ise 31 Ağustos 2022 tarihinden beri 475 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini söyledi. 

Polis, suçüstü tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar ise cezaevine gitmek istemediklerini, ülkelerine gitmeyi istediklerini söyledi. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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