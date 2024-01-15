İki kaçak daha yakalandı... Cezaevi'ne gönderildiler...

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Yeşildal mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından eski Ercan Havalimanı bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevi sırasında tespit edilen zanlıların polise herhangi bir izahat verememeleri sonucu haklarında araştırma yapıldığını söyledi.

Polis, Demirhan Polis Karakolu’na götürülen Pakistanlı Q.N'nin yapılan muhaceret kontrolünde 27 Ekim 2022 tarihinden beri 444 gün, M.S'nin ise 31 Mayıs 2023 tarihinden beri 228 gün ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiklerini tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların 30 günlük çalışma izni ile ülkeye geldiklerini, zanlı Nadeem’in İskele’de faaliyet gösteren Cesar İnşaata, Shooaib’inin ise Balıkesir bölgesinde hayvancılık yaptığını ancak her ikisinin de çalışma izni olmadığını belirtti.

Polis memuru, zanlılarla ilgili soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine, çalıştıkları iş yerleri hakkında soruşturma yapılıp, hazırlanacak raporun 20 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına emir verdi.