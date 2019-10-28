İki kadına fuhuş yaptıran 64 yaşındaki kadın tutuklandı

Girne’de iki kadına fuhuş yaptırdığı tespit edilen 64 yaşındaki Muradiye Alpaslan Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, aldıkları bir ihbar üzerine zanlının Girne’de bir apartman dairesinde fuhuş yaptırdığına dair bilgi aldıklarını söyledi.
Yavuz, alınan bilgi üzerine operasyon düzenlediklerini, zanlının tutuklandığını ifade etti.
Polis, yapılan soruşturmada zanlının iki kadını farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, aracılık sağlayarak fuhuş yapmalarına yardımcı olup kazanç sağladığını tespit ettiklerini ifade etti.
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