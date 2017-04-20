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İki kardeş yanarak öldü

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İki kardeş yanarak öldü
Limasol’a bağlı “Vouni” (Vuni) köyündeki bir evde çıkan yangında, 68 ve 71 yaşındaki iki kardeşin yanarak öldüğü bildirildi.Kaynak: İki kardeş yanarak öldü

Limasol’a bağlı “Vouni” (Vuni) köyündeki bir evde çıkan yangında, 68 ve 71 yaşındaki iki kardeşin yanarak öldüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yangının dün sabah saat 10.00 sularında çıktığını ve dumanları gören bölge sakinlerinin itfaiyeye haber verdiğini, ancak yangının kısa sürede büyüdüğünü ve içerde bulunan iki yaşlı kardeşin kurtarılamadığını yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da, 46 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’a ait Range Rover marka aracın, yanıcı madde dökülmek suretiyle kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandığını yazdı.
Haberde, çıkan yangında aracın kül olduğu belirtildi.

Aynı gazetenin bir diğer haberinde de, yine Limasol’da, şehrin merkezindeki bir lokantaya bomba konduğu bildirildi.
Gazete, bombanın kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından sabah erken saatlerde konduğunu ve uzaktan kumandayla patlatıldığını; bombanın patlamasıyla lokantada büyük hasar meydana geldiğini yazdı.

(foto arşiv)

 

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