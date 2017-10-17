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İki Katalan STK lideri tutuklandı

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İki Katalan STK lideri tutuklandı
İspanyol yargısı, Katalonya'daki bağımsızlık taraftarlarına karşı harekete geçti. Bölgede bağımsızlık için mücadele eden iki büyük organizasyonun liderleri tutuklandı.

Katalonya Özerk Bölgesi'nde 1 Ekim'de düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası tansiyon düşmüyor. Şiddet olaylarının yaşandığı referandum sürecine ilişkin İspanyol yargısı da devreye giriyor. Madrid'deki mahkeme, bağımsızlık hareketini destekleyen iki Katalan sivil toplum kuruluşu (STK) lideri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixard'ın "huzur bozdukları" gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

Gözaltına alınan Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) lideri Sanchez ve bir kültür derneği olan Omnium Culturel'in lideri Cuixard tutuklu yargılanacak. Savcılık, iki STK liderinin 20 Eylül'deki bağımsızlık yanlısı protestoları "kışkırttıkları” suçlamasını yöneltiyor.

20 Eylül'deki protestolarda Madrid'deki merkezi hükümetin tanımadığı bağımsızlık referandumunu önlemek için Katalonya Özerk Yönetimi'nin binalarına operasyon düzenleyen İspanyol polisi, protestocular tarafından saatlerce bina içinde kuşatılmıştı.

Emniyet Müdürü adli kontrol şartı 

Gözaltına alınan Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 40 bin Euro kefalet karşılığı salıverilen ve iki haftada bir ifade vermesi gereken Trapero'ya İspanya'dan çıkış yasağı getirildi.

Emniyet müdürü de iki STK lideriyle aynı suçlamayla karşı karşıya. Trapero, emrinde çalışan devlet personeliyle birlikte "İspanya'nın bölünmesine yol açacak bir referandumu önlememekle” suçlanıyor. Katalonya polisinin 20 Eylül'deki protestolarda gerekli ve zamanında müdahale etmediği öne sürülüyor. Emniyet müdürünün 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Puigdemont: Barışçıl proteso düzenleyenler tutuklandı

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont iki sivil toplum kuruluşu liderinin tutuklanmasını eleştirdi. Puigdemont Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İspanya, barışçıl protesto gösterisi düzenledikleri için iki sivil tolum kuruluşu liderini tutukladı” ifadelerini kullandı. Katalan lider, İngilizce paylaşımında, "Maalesef yine siyasi tutsaklarımız var” dedi.

Madrid'den ültimatom

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Katalan lider Puigdemont'a bağımsızlık ilanı yapıp yapmayacağına ilişkin bir açıklama yapması için verdiği süre pazartesi günü doldu. Rajoy, ültimatomu perşembe sabahına kadar uzatarak Katalan liderden Katalonya'nın bağımsızlığına yönelik tutumuna açıklık getirmesini talep etti.

İki sivil toplum kuruluşu liderinin tutuklanmasının ardından pazartesi gecesi Katalonya genelinde protesto gösterileri düzenlendi. Eyleme katılanlar sokaklarda tencere tava çalarken, Katalonya dışındaki kentlerde de benzer protestolar düzenlendiği bildirildi.

Eylemciler bugün için de protesto çağrısı yaparken "siyasi tutsakların serbest bırakılması” çağrısıyla öğle saatlerinde iş yavaşlatma eylemleri yapılacak.

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