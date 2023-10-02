İki katı maliyetle elektrik satmaya çalışıyorlar!

AKSA, KIB-TEK’e iki katı maliyetle elektrik satmak için her türlü şeyi denediği kaydedildi.

AKSA, KIB-TEK’e iki katı maliyetle elektrik satmak için her türlü baskıyı devreye soktu…

Kıbrıs Postası’nın kurum içi üst düzey bir yetkiliye de doğrulattığı söz konusu maliyet, elektrik kurumu KIB-TEK’te hali hazır maliyetin iki katı…

8-10 USD-cent/kw maliyetle elektrik enerjisi üreten KIB-TEK’in, bazı kesimler tarafından daha yüksek maliyetle enerji temin etmeye zorlandığı, bu amaçla kuruma sistematik olarak siyasi baskılar yapıldığı ifade edildi.

Baskıların arkasında ise mevcut maliyetin 18-20 USD-cent/kw’lık, yani neredeyse iki katı maliyetle elektrik satmaya çalışan AKSA olduğu öğrenildi.