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İki Katolik rahibe çaldıkları yarım milyon doları Las Vegas'ta kumarda harcadı

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ABD'de iki Katolik rahibe, çalıştıkları okuldan yaklaşık yarım milyon dolar çalarak, bu parayı Las Vegas'ta kumarda ve tatillerde harcadıklarını itiraf etti.
İki Katolik rahibe çaldıkları yarım milyon doları Las Vegas'ta kumarda harcadı

En iyi arkadaş oldukları belirtilen Mary Margaret Kreuper ve Lana Chang, Los Angeles'taki St. James Katolik Okulu'nda çalışıyorlardı.

Rahibelerin 500 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 600 bin Türk Lirası) civarındaki parayı 10 yıllık süreç içerisinde çaldıkları belirtiliyor.

Rahibelerin bu parayı okul ücreti, bağışlar ve diğer ödemelerden aldıkları kaydediliyor.

Los Angeles Başpiskoposluğu, paranın kayıp olduğunun rutin bir denetim sırasında fark edildiğini açıkladı.

Aileler, okulun papazı Michael Meyers'in 28 Kasım'da gönderdiği mektupla olaydan haberdar oldular.

İki rahibe yılın başında emekli oldu

Her iki rahibenin de bu yılın başında okuldan emekli oldukları açıklandı.

Mary Margaret Kreuper emekli olana kadar 29 yıl boyunca okul müdürü olarak görev yaptı.

Chang ise 20 yıl boyunca bu okulda öğretmen olarak çalıştı.

Fransız haber ajansı AFP'nin gördüğü mektupta, Kreuper ve Chang'ın okul fonlarından kişisel kullanımları için "azımsanmayacak miktarda" para aldıkları ve Kreuper'in emekliliğinin ardından yapılan rutin bir denetim sırasında durumun fark edildiği kaydediliyor.

Meyers mektubunda, "Rahibe Mary Margaret ve rahibe Lana size durumu ve yaptıkları için hissettikleri derin pişmanlığı anlatmamı istediler. Sizden af diliyorlar ve dualarınızı bekliyorlar" ifadelerini kullanıyor.

Meyers mektubunda ailelerden eğitim kurumuna ve öğretmenlere güvenlerini kaybetmemelerini de istiyor.

Meyers, iki rahibeye dava açmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

Los Angeles Başpiskoposluğu medya ilişkileri sorumlusu Adrian Alarcon ise, olayın üstünü kapatmak istemediklerini ve şikayetçi olacaklarını söyledi.

Rahibelerin, okul adına verilen çekleri, okul hesabı yerine kişisel hesaplarına bozdurarak bu yolsuzluğu gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

Meyers, mektupta iki rahibenin çaldıkları toplam miktarın belirlenmesi için yapılan incelemede işbiriliğinde bulunduklarını da söyledi.

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