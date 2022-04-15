İki kez evlenen ünlü oyuncu: “Bir daha asla evlenmem”

36 yaşındaki Amerikalı oyuncu Kaley Cuoco, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 12 sezon boyunca devam eden “The Big Bang Theory” dizisinde Penny karakterini canlandıran Cuoco, Glamour dergisine konuştu.

Daily Mail’in haberine göre, daha önce iki kere evlenen ünlü isim, “bir daha asla evlenmeyeceğini” hayranlarına duyurdu.

“Bir daha asla evlenmeyeceğim. Uzun süreli bir ilişkiye sahip olmayı çok isterim. Ama evlilik mi? Hayır, asla” diyen Cuoco’nun, Karl Cook ve Ryan Sweeting ile yaptığı iki evliliği bulunuyor.

2013-2015 yılları arasında tenis oyuncusu Sweeting ile evli kalan aktris, 2018 yılında da binicilikle uğraşan Cook ile evlenmişti. Bu evlilik de 2021 yılında sona erdi.

YAKIN ARKADAŞIYLA YAŞIYOR

Artık tüm vaktini arkadaşlarıyla ve köpeğiyle geçirdiğini söyleyen Cuoco, şu an kimseyle çıkmadığını da ekledi.

“The Flight Attendant” dizisindeki rol arkadaşı Zosia Mamet’in yanına taşındığı ünlü oyuncu, “Zosia benimle yaşıyor. Kocası Evan Jonigkeit birkaç haftalığına benimle kalmasına izin verdi. Şu anda arkadaşlarımdan gerçekten keyif alıyorum, bu özel bir zaman” açıklamasında bulundu.

“The Big Bang Theory” dizisi sona erdikten sonra TV ve sinema projelerine devam eden aktris, “The Flight Attendant” dizisiyle de beğeni toplamıştı.