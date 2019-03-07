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İki Kıb-Tek personeli yaralandı (Fotoğraflı)

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Görevi başında yaralanan iki KIB-TEK personeli, hastaneye kaldırıldı
İki Kıb-Tek personeli yaralandı (Fotoğraflı)

Güzelyurt Festival Alanı yanındaki ana yol üzerinde meydana gelen olayda KIB-TEK çalışanları Onay Misli ve Salih Omaç, yüksekten düşerek yaralandı.

Arkasında kupası olan, personelin içine girdiği ve yüksek noktalara ulaştığı ‘Lii’ araç’ içerisinde iş başında olan çalışanlar, yoldan geçen bir kamyonun çarpması sonucu düşerek yaralandı.

elektrik-calisanlari.jpgkaza-045.jpgYoldan geçen seyir hallindeki kamyonun çarpması sonucu, yüksekten düşerek yaralanan çalışanların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çalışanlara yapılan ilk müdahalede el ve ayaklarının kırıldığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde ise farklı kırıklar olabileceği belirtildi.

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