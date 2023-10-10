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İki Kıbrıslı Rum mahkemeye çıkarıldı... İşte detaylar...

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Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’ta geçmek isterken sahte araç sigortası ibraz eden Kıbrıslı Rum G.C ile C.M tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
İki Kıbrıslı Rum mahkemeye çıkarıldı... İşte detaylar...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Soner Şaban, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek isteyen zanlıların sahte araç sigortası poliçesi ibraz ettikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 9 Eylül 2023 tarihinde zanlı G.C'nin saat 21.00 sıralarında, C.M'nin ise saat 21.45 sıralarında Metehan Sınır Kapısına geldiklerini belirtti.

 Polis, G.C'nin kullanmakta olduğu MXX 615 plakalı Mercedes S marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesinin tarihleriyle oynama yapmak sureti ile sahtelediği evrakı muhaceret memuruna verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmeye çalışıp suç işlemeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis, C.M'nin de kullanmakta olduğu NZA 289 plakalı Mercedes Gle marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesinin tarihleriyle oynama yapmak sureti ile sahtelediği evrakı muhaceret memuruna verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmeye çalışıp suç işlemeye teşebbüs ettiğini açıkladı.

Polis memuru, her iki zanlının da suçüstü yakalandığını belirtti.

Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve incelenecek evraklar olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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