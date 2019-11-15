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İki Kıbrıslı Rum tefeciden aldıkları parayı KKTC'deki kumarhanede kaybettiler.Tefeci tutuklandı

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İki Kıbrıslı Rum tefeciden aldıkları parayı KKTC'deki kumarhanede kaybettiler.Tefeci tutuklandı
İki Kıbrıslı Rum tefeciden aldıkları parayı KKTC'deki kumarhanede kaybettiler.Tefeci tutuklandı

KKTC’deki kumarhanelerde kumar oynayan biri kadın diğeri erkek olan 2 Kıbrıslı Rum’un, Suriyeli alacaklının tehdit ve şantajına maruz kaldığı belirtildi.

Politis gazetesi “İşgal Altındaki Topraklardaki Kumarhaneler İçin Ayda Yüzde 25 Faizle Para Borçlandılar- Alacaklı Şantajla Suçlanıyor” başlıklı haberinde söz konusu Suriyelinin, şantaj , tehdit ve tefecilik suçlamasıyla dün, hakkında 6 gün tutukluluk emrinin verildiği  Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını belirtti.

Bahse konu Suriyelinin, 2015 ile 2 Ekim 2019 yılları arasında işlediği suçlar neticesinde tutuklandığını belirten gazete, Suriyeli alacaklının, tehdit ve şantajına maruz kalan iki Kıbrıslı Rum’un, Suriyeli ile KKTC’deki kumarhanelerde tanıştığını yazdı

İki Kıbrıslı Rum’un KKTC’de oynadıkları kumar neticesinde, paralarını kaybettiklerini bunun üzerine bahse konu Suriyeliden, aylık yüzde 25 faizle para borçlandıklarını yazan gazete bu paraların bazılarının ödendiğini, bazılarını ise ödenemediğini, ödenmediği durumlarda ise  alacaklının, borçlulara başka kişileri göndererek tehditlerde bulunduğunu belirtti. Gazete şantaj kurbanı olan Kıbrıslı Rum kadının, bir durumda borcunu ödeyemediğini, şüpheli alacaklının, parasını tahsil etmek için kadının evine bazı adamları gönderdiğini yazdı.
 

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