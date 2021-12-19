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İki Kişi, Hint Keneviri Tasarrufundan Tutuklandı

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İki Kişi, 10 Gram Ağırlığında Hint Keneviri Tasarrufundan Tutuklandı
İki Kişi, Hint Keneviri Tasarrufundan Tutuklandı

Gazimağusa’da bir erkek ve bir kadın, “kanunsuz uyuşturucu madde (Hint keneviri) tasarrufundan” tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da, B.N.H.A.(E-24) ve J.M.’nin (K-26) kaldıkları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

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