İki Kişi, Hint Keneviri Tasarrufundan Tutuklandı

Gazimağusa’da bir erkek ve bir kadın, “kanunsuz uyuşturucu madde (Hint keneviri) tasarrufundan” tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da, B.N.H.A.(E-24) ve J.M.’nin (K-26) kaldıkları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.