İki kişi yasaklı göçmen ilan edildi!

Bakanlar Kurulu yabancı uyruklu iki kişinin “yasaklı göçmen” olarak ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar metninde, yasaklı göçmen ilan edilen Liangyong Li ve Yun Wu'nun, halkı tehlikeye sokacak davranışlar sergilediği ve devlete karşı düşmanlık aşıladığı bildirildi.

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan güvenlik raporu ışığında, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1) 'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırmaları veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirme olasılıkları bulunduğundan, Liangyong Li ile Yun Wu'nun istenmeyen muhacir olarak Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.”