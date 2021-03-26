İki kişi yoğun bakıma alındı

42 ve 46 yaşlarındaki iki erkek şahısın, iki ayrı yüksekten düşme olayında yaralanarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındıkları bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, önceki gün (24 Mart) saat 20.30 sıralarında Ardahan’da sakin Sefer Ersan (E-42) Ardahan Spor Kulübü’nün merdiven basamaklarını çıktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1m 20 cm yükseklikten asfalt zemin üzerine düşerek yaralandığı belirtildi.

Sefer Ersan’ın akabinde olay yerinden kendi imkanları ile ayrılıp, ikametgahının yanında bulunan kullanılmayan bina içerisine girip, sandalye üzerine oturduğu esnada rahatsızlanmasının sonucu ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyat edildiği kaydedildi.

Sefer Ersan’ın yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı da belirtildi. Öte yandan, dün saat 12.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Jahangir Alam’ın (E-46) bir şahsa ait ikametgah içerisinde alüminyum merdiven üzerinde boya yaptığı esnada duvara monteli bulunan açılır kapanan yağmurluk sendesini sökmeye çalıştığı bir sırada sende demirinin merdiven üzerine düşmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 2m 25 cm yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandığı bildirildi. Jahangir Alam kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.