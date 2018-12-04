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İki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası anı kaydedildi (Video)

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ABD'de bir uçağın binaya çarptığı anın videosu çekildi.
İki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası anı kaydedildi (Video)

ABD’de tek motorlu uçağın bir sağlık merkezi binasına çarptığı anın videosu, Palm Beach Post gazetesinin Youtube kanalında yayınlandı.

Olay, 1 Aralık Cumartesi günü Florida Eyaleti'nin Fort Lauderdale kentinde meydana geldi. Videoda, tek motorlu uçağın Otizmli Çocuk Terapi Merkezi binasına çarptığı ve alev aldığı görülüyor.

 

Olayda, uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği, binadakilerin de tahliye edildiği belirtildi.

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