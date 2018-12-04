İki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası anı kaydedildi (Video)

ABD’de tek motorlu uçağın bir sağlık merkezi binasına çarptığı anın videosu, Palm Beach Post gazetesinin Youtube kanalında yayınlandı.
Olay, 1 Aralık Cumartesi günü Florida Eyaleti'nin Fort Lauderdale kentinde meydana geldi. Videoda, tek motorlu uçağın Otizmli Çocuk Terapi Merkezi binasına çarptığı ve alev aldığı görülüyor.
Olayda, uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği, binadakilerin de tahliye edildiği belirtildi.
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