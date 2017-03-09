İki kişinin katili Atalay Filiz hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

7 Mart'taki davada, Filiz'in avukatları, vekillikten çekildiklerini belirterek duruşma salonundan ayrılmıştı

nkara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ankara ve İstanbul'daki üç cinayetin zanlısı Atalay Filiz'in, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı da "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı 7 Mart'taki davada, Filiz'in avukatları, vekillikten çekildiklerini belirterek duruşma salonundan ayrılmıştı.