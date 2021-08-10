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İki kişinin otopsi sonuçları açıklandı

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
İki kişinin otopsi sonuçları açıklandı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

 

07.08.2021 tarihinde, Esentepe’de ikametgahının salonunda yaşamını yitiren Arif ARISU’nun (E-62), yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

08.08.2021 tarihinde,  Karşıyaka’da Güzelyalı Halk Plajında boğulma tehlikesi geçirerek  kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erol DERESEVEN’in (E-57) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulmaya” bağlı olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.  

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