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İki kişiyi darp eden zanlılar teminata bağlandı

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Girne'de bir işletmenin park alanında aralarında çıkan tartışma sonucu iki kişiyi darp eden zanlılar teminata bağlandı.
İki kişiyi darp eden zanlılar teminata bağlandı

Girne'de umumi bir yer olan ve Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen "Ağır Yaralama, Vahim Zarar, Ciddi Darp, Sarhoşluk ve Rahatsızlık" suçlarından tutuklanan zanlılar K.D, A.T. ve H.A. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serhat Özcü, olayla ilgili bulguları aktardı.

Özcü, 9 Nisan 2023 tarihinde saat 01.15 raddelerinde Girne'de umumi bir yer olan ve Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin park alanı içerisinde, Güzelyurt’ta sakin zanlılar K.D. 180 mlgr, A.T. 212 mlgr ve H.A. 171 mlgr alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde, Girne’de sakin müşteki Kadreddin Koç ve Yavuz Buğra Tüken'in vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurduklarını söyledi.

Polis aldığı darbelerin etkisiyle Kadreddin Koç'un beyin kanaması, Yavuz Buğra Tüken'in ise burun ve kaburga kemiklerinin kırılmasına sebep olarak, bahse konu şahıslar ağır bir şekilde yaralayıp vahim zarara uğrattıklarını mahkemeye aktardı.

Polis müşteki Koç’un beyin kanaması sebebiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi servisine, Yavuz Buğra Tüken ise kaburga ve burun kemiklerinin kırık olması sebebiyle ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahade altına alındığını zanlıların ise mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, 3 zanlının da benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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