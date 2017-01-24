İki kız çocuğu çok teferruatlı ifade vererek, babalarından şikayetçi oldu

4 ve 17 yaşındaki iki kızına dört yıldır çok vahim bir şekilde cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 43 yaşındaki M.B.Y, dün polise gönüllü ifade verdi.

Kıbrıs Gazetesi’nden Emine Uysal’ın haberine göre, Lefkoşa’da Taşkınköy bölgesinde, 14 ve 17 yaşındaki iki öz kızına ‘dört yıl’ boyunca cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve “Çocuklarım ne söylediyse doğrudur” diyen 43 yaşındaki ‘baba’, gönüllü ifade verdi.

Babanın, polise, iki kız çocuğuna da cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf ettiği bir gönüllü ifade verdiği bilgisine ulaşıldı.

İki kız çocuğunun rehabilitasyon ve psikolojik destek görmesi için Sosyal Hizmetler Dairesi de harekete geçti.

İKİ KIZ ÇOCUĞU BABALARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

2013 yılından bugüne kadar ayrı tarih ve zamanlarda, vahim bir şekilde cinsel saldırıya maruz kalan iki kız kardeş, polise yaşadıklarıyla ilgili çok teferruatlı ifade vererek, babalarından şikayetçi oldu.

Babanın, çocuklarla tek tek, evde baş başa kaldığı zamanları kollayarak taciz ettiği ve olayı bu şekilde dört yıl boyunca örtbas edebildiği belirtilmişti.

Bugün 14 yaşında olan küçük kız kardeşin, ablasına, dört yıldır babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmesiyle, 17 yaşındaki abla da küçük kardeşine aynı itirafta bulunmuştu.

Çocuklar yaşadıkları korkunç travmayı önce birbirlerine, ardından da annelerine aktarmıştı.

Öz kızlarını ve 9 yaşındaki oğlunu yanına alan anne, kız kardeşinin evine sığınmış, yakın çevresinin de desteğiyle olayı polise bildirmişti.

14 yaşından bugüne öz babası tarafından tacize uğrayan kız çocuğu, polise yaşadıklarını anlatmıştı. Migreni olduğunu söyleyen kız çocuğu, ağrıları tuttuğunda yataktan kalkamadığını, babasının başucuna geldiğini, özel bölgelerine dokunarak saatlerce taciz ettiğini anlatmıştı.

Çocukların polise verdikleri ifadede yer alanlar, kan dondurucu nitelikte. İki kız çocuğu, babalarından kurtulmak için anneleri işten dönene dek, eve girmemek için ödev yapacaklarını söyleyip, bahane ürettiklerini de anlatmıştı.

“Çocuğun cinsel istismarı” ve “Çocuğa cinsel taciz”, suçlamasıyla geçtiğimiz gün gözaltına alınan zanlının tutukluluğu sürüyor.

POLİS, MAHKEMEDE DETAYLI ŞAHADET VERMİŞTİ

Mahkemeye yeminli şahadet veren polis memuru Hamza Tarman, Taşkınköy’de bir apartmanda ikamet eden 43 yaşındaki zanlı M.B.Y’nin, aynı evde yaşadığı 17 ve 14 yaşlarındaki öz kızlarına, 2013 yılından bugüne farklı tarih ve farklı zamanlarda, vücutlarını soyarak, cinsel istismarda bulunup, porno filmlerini aratmayacak şekilde davranışlarda bulunup, cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktarmıştı.

Polis memuru Hamza Tarman, olayın, 22 Ocak’ta polisin bilgisine geldiğine dikkat çekerek, mahkemeden temin edilen tutuklama emriyle zanlının konu ikametgahta tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Olayın toplumda infial yaratacağına ve tahkikatın titizlikle yürütüldüğüne vurgu yapan Tarman, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etmişti.