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İki Meclis üyesi istifa etti, yerlerine yenileri görevlendirildi

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Alsancak ve Dikmen Belediyelerinde birer meclis üyesi istifa etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), istifa eden üyelerin yerine, seçilemeyenler arasında en çok oyu alanlardan yenilerini belirleyerek, ilan etti.
İki Meclis üyesi istifa etti, yerlerine yenileri görevlendirildi

YSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Mart tarihli duyurularına göre, 24 Haziran 2018’deki Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde Alsancak Belediyesi Meclis Üyeliğine UBP’den aday olarak seçilen Senem Palabıyık Karayel bu görevinden istifa etti.

YSK, Karayel’in yerine UBP’den aday olup seçilemeyenlerden en çok oyu alan Turgut Özbirim’in seçilmiş olduğunu ilan etti.

Öte yandan aynı şekilde Dikmen Belediyesi Meclis Üyeliğine CTP’den aday olarak seçilen Ali Hidayet de istifa etti ve yerine CTP’den aday olup seçilemeyenlerden en çok oyu alan Mustafa Özdeğirmenci seçilmiş sayıldı.

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