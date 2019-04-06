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İki öğrenci Apple’ı 'çakma’ iPhone ile dolandırdı

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İki öğrenci Apple’ı 'çakma’ iPhone ile dolandırdı
İki öğrenci Apple’ı 'çakma’ iPhone ile dolandırdı

ABD’nin bağımsız haber radyosu NPR’deki habere göre, Yangyang Ju ve Quan Jiang, F-1 öğrenci vizesiyle bulunduğu ABD’de Nisan 2017’den Mart 2018’e kadar 3 bin 69 sahte iPhone ithal edip bu telefonları garanti kapsamında şikayet ederek‘bozuk olduğu’ gerekçesiyle Apple’a iade etti. Mahkeme belgelerine göre iki öğrencinin şirketi dolandırdığı miktar 895 bin 800 dolar.

Portland Oregon mahkemesinde görülen dava belgeleriyle ortaya çıkan dolandırıcılıkta Apple 3 bin 69 sahte iPhone iadesinin 1493 tanesinde öğrencilerin yalanına inanmış ve telefon başına 600 dolar para iadesi yapmış.

Diğer 1576 iade teşebbüsüne konu sahte iPhone’lar ise aygıta garanti kapsamında olmayan müdahale ve tahribat yapıldığı gerekçesiyle şikayetçiye geri gönderilmiş.

Sahte iPhone’ların hiçbirinin tespit edilememiş olması iki öğrencinin iPhone seri numalarının veya Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği (IMEI) numaralarının olduğu listelere erişimi olduğuna işaret ediyor.

Yargılanan öğrencilerden Jiang, Aralık 2017’de dedektiflere verdiği ifadesinde Çin’den tek seferde 20-30 iPhone aldığını, arkadaş, akraba ve farklı isimler üzerinden alım ve iade işlemlerini gerçekleştirdiğini söylemiş. Hatta savcının verdiği bilgilere göre Jiang bir iadesini ‘Apaçi Helikopter’ (Apache Helicopter) ismiyle yapmış ve kendisine iade olarak yeni bir telefon verilmiş.

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