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İki partili Meclis'e doğru.. CMIRS Mart 2019 Anketinde çarpıcı sonuçlar

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İki partili Meclis'e doğru.. CMIRS Mart 2019 Anketinde çarpıcı sonuçlar
İki partili Meclis'e doğru.. CMIRS Mart 2019 Anketinde çarpıcı sonuçlar

İki partili Meclis'e doğru..

CMIRS Mart 2019 Anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.

Kıbrıs  Gazetesi'nde yayımlanan sonuçlara göre UBP oylarını artırarak 1. parti olurken 2.'liği ise oylarını artıran CTP aldı. 

İşte oy oranları;

UBP20,97
CTP10,38
HP2,43
DP2,43
TDP2,43
TKP1,1
YDP1,1
YKP0,44
BKP0,44
KSP0,44
KARMA7,06
KARARSIZ16,78
Oy kullanmayacak30,24
Görüş Yok3,76

 

Yücel: Halk, partilere umut bağlamaktan uzaklaştı

CMIRS Direktörü Mine Yücel, Mart 2019 anketinde, aralık ayı çalışmasına kıyasla partilerin oy dağılımında ciddi değişiklikler olmadığını belirterek sadece UBP’de iyi bir yükseliş görüldüğünü söyledi.

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