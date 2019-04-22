İki partili Meclis'e doğru..
CMIRS Mart 2019 Anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.
Kıbrıs Gazetesi'nde yayımlanan sonuçlara göre UBP oylarını artırarak 1. parti olurken 2.'liği ise oylarını artıran CTP aldı.
İşte oy oranları;
|UBP
|20,97
|CTP
|10,38
|HP
|2,43
|DP
|2,43
|TDP
|2,43
|TKP
|1,1
|YDP
|1,1
|YKP
|0,44
|BKP
|0,44
|KSP
|0,44
|KARMA
|7,06
|KARARSIZ
|16,78
|Oy kullanmayacak
|30,24
|Görüş Yok
|3,76
Yücel: Halk, partilere umut bağlamaktan uzaklaştı
CMIRS Direktörü Mine Yücel, Mart 2019 anketinde, aralık ayı çalışmasına kıyasla partilerin oy dağılımında ciddi değişiklikler olmadığını belirterek sadece UBP’de iyi bir yükseliş görüldüğünü söyledi.
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