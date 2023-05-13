İki polisi darp eden zanlının 586 gündür ülkede kaçak olduğu tespit edildi

İki polisi darp eden 23 yaşındaki T.A.H.F.A'nın 586 gündür ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edildi.

Gaziveren’de meydana gelen olayda, iki polisi darp eden 23 yaşındaki Nijeryalı T.A.H.F.A. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hasan Sönmez, zanlının 10 Mayıs 2023 tarihinde, saat 11.00 raddelerinde Gaziveren’de Su Deposu mevkiinde, E.A.N’ye ait narenciye bahçesi içerisinde bulunan 1 adet ilaçlama tankının demir orakla hasara uğrattığını anlattı.

Zanlının olay yerinde bulunan RHA 2950 plakalı aracın ön kaput kısmına yumruk vurup hasar oluşturduğunu anlatan Sönmez, ardından polis memuru A.G’nin yüzüne yumruk attığını, koluna ise kürekle vurduğunu yine polis memuru G.T’nin vücuduna elleri ve ayaklarıyla vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Sönmez, şahadetinde makul güç kullanılarak kişinin etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği gözaltına alındığını yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 586 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Sönmez, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir süreyle Merkezi Cezaevi’nde bekletilmesini talep etti. Huzurunda verilen yeminli şahadeti değerlendiren yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının bir ayı geçmemek kaydı ile Merkezi Cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesine emir verdi.