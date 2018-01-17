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İki polisin vatandaşın iki kolunu birden kırdığı iddia ediliyor

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İki polisin vatandaşın iki kolunu birden kırdığı iddia ediliyor
O polislerden bunun hesabını soracak biri yok mu?

Mustafa Aşut isimli kişi, ‘alkollü’ olduğu gerekçesiyle götürüldüğü İskele Polis Müdürlüğü’nde 2 polis tarafından darp edilerek, 2 kolunun kırıldığını iddia etti, 2 polis memuru ile ilgili tazminat davası açtı. Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan olay sonrasında her iki kolu kırık halde 12 saat polis hücresinde tutulduğunu da öne süren Aşut, “Sapasağlam bir adam olarak girdiğim hücreden iki kolum kırık, psikolojim bozuk çıktım. Hakkımı mahkemede arayacağım” dedi. Mustafa Aşut isimli kişi, ‘alkollü’ olduğu gerekçesiyle götürüldüğü İskele Polis Müdürlüğü’nde 2 polis tarafından darp edilerek, 2 kolunun kırıldığını iddia etti, 2 polis memuru ile ilgili tazminat davası açtı. Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan olay sonrasında her iki kolu kırık halde 12 saat polis hücresinde tutulduğunu da öne süren Aşut, “Sapasağlam bir adam olarak girdiğim hücreden iki kolum kırık, psikolojim bozuk çıktım. Hakkımı mahkemede arayacağım” dedi. Olay günü alkollü olduğunu, suçunu kabul ettiğini söyleyen Aşut, polisin yaptığı muamelenin yanlış olduğunu kaydetti.  “Ellerimde kelepçe, beni darp etti” Aşut’un iddiaları şöyle: 26 Aralık 2017 tarihinde bir trafik meselesi yüzünden bir polis memuru orantısız güç kullanarak beni tutukladı. Ellerimde kelepçe olmasına rağmen bir polis memuru,  beni İskele Polis Müdürlüğü’nün ikinci giriş kapısına itip sol kolumun kırılmasına neden oldu. Uğradığım darbenin neticesinde karakola ait camlar kırıldı. Polis yine hızını alamadı… Beni itip kalkmaya hakaretler ederek, üzerime yürümeye devam etti. Aldığım darbelerden sonra her iki kolum kırıldı. “12 saat boyunca, kırık iki kol ile hücrede tutuldum” “Tutuklanıp, aşağıdaki hücrelere girdiğim andan itibaren kollarımdaki kırıklar nedeniyle duyduğum acılara dayanamadım. Hücredeki görevli polis memuruna, beni hastaneye götürmesini istedim. Kulak tıkadı. Yaklaşık 12 saat boyunca, kırık iki kol ile beni hücrede tuttular. 12 saat sonra kollarım alçıya alındı. Bana yaşatılanlar insanlık dışıdır…” “Alkollüydüm, suçluyum. Ama…” “Sapasağlam bir adam olarak girdiğim hücreden iki kolum kırık, psikolojim bozuk çıktım. Hakkımı mahkemede arayacağım. 4 yaşında kızım var. Arkadaşları babanın koluna ne oldu diye soruyor, o da ‘polis yaptı’ diye cevap veriyor. Onun psikolojisini düşünün. Alkollüydüm, suçluyum. Ama yapılan muamele yanlış. Şikayetçi olmaya gittik, şikayetimizi almadılar.” “Yemek yiyemiyorum, su içemiyorum” “21 günde 12 kilo verdim. Hayatımı başkasının bakımına muhtaç olarak devam ettirmek zorunda kaldım. 2 ay sağlık raporu aldım. Kolumun 2 ay sonra düzelip düzelmeyeceği de belli değil. Mağdurum. Yemek yiyemiyorum, su içemiyorum…”

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(yenidüzen)

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