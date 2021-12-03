İki Rus Kadının Kaybolması Olayında Suriyeli Şahıs Aranıyor

Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan beri kayıp olan iki Rus kadının arama çalışmaları çerçevesinde polis tarafından aranan Suriyeli şahsın ismi ve fotoğrafı basına verildi.

Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan beri kayıp olan iki Rus kadının arama çalışmaları çerçevesinde polis tarafından aranan Suriyeli şahsın ismi ve fotoğrafı basına verildi.



Fileleftheros gazetesi Rum polisinin, bir süredir kayıp olan Alraeesi Khaiat (43) ve Maria Gazibagandova (33) isimli iki Rus kadını bulma araştırmaları çerçevesinde daha önce 32 yaşındaki Suriye asıllı bir kişiyi tutukladığını anımsatırken polisin dün yeniden, iki kadının en son görüldüğü Aşağı Amiandu’daki yazlık evde yeniden, bu kez ise Suriyeli tutuklu ile araştırma yaptığını yazdı.



Gazete polisin ayrıca olayla ilgili olarak 23 yaşındaki Omran Hamadai isimli Suriyelinin de arandığını duyurduğunu belirtti.



Suriyeli şahsın fotoğrafına da yer verilen haberde, Omran Hamadai isminin polise, tutuklu olan 32 yaşındaki Suriyeli tarafından verildiği de ifade edildi.



Gazete bahse konu aranan şahısla ilgili araştırmaların sonuç vermediğini bu nedenle KKTC’ye kaçmış olabileceği şüphesi üzerinde durulduğunu yazdı.