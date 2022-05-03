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İki saatlik görüşme sonrası Putin’den Batı’ya çağrı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.
İki saatlik görüşme sonrası Putin’den Batı’ya çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron telefonda görüştü. Görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğü belirtilirken, liderlerin Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

ÖZEL OPERASYON HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, liderlerin Ukrayna'nın Mariupol kentindeki durumu ele aldıklarını belirtilerek, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin varılan anlaşmaya göre Mariupol’un kurtarılması ve Azovstal fabrikasında milliyetçiler tarafından tutulan sivillerin tahliyesi de dahil olmak üzere Donbass cumhuriyetlerini savunmak için özel bir askeri operasyonun gidişatı hakkında bilgi verdi” denildi.

BATI’YA ÇAĞRI YAPTI

Putin’in Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna’ya yapılan silah desteğini de eleştirdiği vurgulanan açıklamada, “AB üye devletlerinin Ukrayna güvenlik güçlerinin savaş suçlarını görmezden gelmelerine, Donbass şehir ve kasabalarına yönelik yoğun bombardıman ve bunun sonucunda sivillerin ölmesine dikkat çekilmektedir. Batı’nın, Kiev makamları üzerinde uygun bir etki uygulayarak ve ayrıca Ukrayna’ya silah tedarikini durdurarak bu vahşeti durdurmaya yardımcı olabileceği kaydedildi” ifadeleri kullanıldı.

“HALA DİYALOĞA AÇIĞIZ”

Putin’in Macron'a Ukrayna'nın tutarsız olduğunu belirttiği aktarılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, Kiev’in tutarsızlığına ve ciddi şekilde çalışma konusundaki isteksizliğine rağmen, Rus tarafının hala diyaloğa açık olduğunu vurgulayarak, Ukraynalı temsilcilerle müzakereye yönelik ilkeli yaklaşımların ana hatlarını çizdi. Fransız tarafı, küresel gıda güvenliğini sağlama konusunda ortaya çıkan sorunla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda Vladimir Putin, bu konudaki durumun öncelikle Batılı ülkelerin yaptırım önlemleri nedeniyle karmaşıklaştırdıklarını vurgulayarak, küresel lojistik ve ulaşım altyapısının engelsiz işleyişinin önemine dikkat çekti” denildi.

Putin’in ayrıca, Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci kez kazanan Macron’u tebrik ettiği açıklandı.

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