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İki Şüpheli Bavul İmha Edildi

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Şüpheli Bavullardan Kıyafetler Çıktı
İki Şüpheli Bavul İmha Edildi

Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan iki şüpheli bavula bomba imha ekipleri tarafından müdahale edildiği ve bavullar içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğunun saptandığı duyuruldu.


Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde bulunan çitler arasına iki şüpheli bavul bırakıldı. Bugün saat 11:30 sıralarında,konunun polisin bilgisine gelmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı ve bomba imha ekipleri tarafından bavullara müdahale edildi.

Bavulların içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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