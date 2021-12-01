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İki Tasarı Komitede Onaylandı

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Komite, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında, bugün saat 10.30’da toplandı.
İki Tasarı Komitede Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi  (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle onayladı.

Komite, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında, bugün saat 10.30’da toplandı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite ilk olarak “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi  (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 21 Aralık’ta dolacak Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru süresini iki yıl uzatmayı içeriyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık’tan Serap Destegül Redif katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra “Seçim ve Halk oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve üzerinde bir takım değişiklikler yaptı. Komite tasarıyı oy birliğiyle kabul ederek, Genel Kurul’un gündemine sundu.

Genel gerekçesine göre tasarı, “seçim yasaklarının, savunma hizmetleri için istihdam edilecek personele ve askeri öğrenci seçimine yönelik işlemlerine uygulanmaması suretiyle, savunma hizmetlerinin devamlılığını sağlamayı” amaçlıyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Ahmet Erişken ve Elif Alpmut katıldı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra,  HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.

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