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İki toplumlu anket:Her iki toplumda da büyük çoğunluk Ada’ya barış gelmesini istiyor

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Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması temel hedefiyle gelişmeler beklenen bir dönemde Ada’nın her iki tarafında da kamuoyunda hâkim olan görüntünün ortaya çıkarılması için bir kamuoyu araştırması yapıldı.
İki toplumlu anket:Her iki toplumda da büyük çoğunluk Ada’ya barış gelmesini istiyor

Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması temel hedefiyle gelişmeler beklenen bir dönemde Ada’nın her iki tarafında da kamuoyunda hâkim olan görüntünün ortaya çıkarılması için bir kamuoyu araştırması yapıldı.

Politis “LSE-Hellenic Obervatory – A. G Leventis Research Innovation Programme on Cyprus” finansmanı ile 18 yaş ve üzeri 527 Kıbrıslı Türk ve 536 Kıbrıslı Rum’un katılımıyla telefonla ulaşılarak yapılan ve sonuçları yüzde 4 hata payı ile sunulan (tarih aralığı belirtilmedi) anketin sonuçlarını yayımladı.

Gazeteye göre araştırmadan, her iki toplumda çoğunluğun Ada’ya barış gelmesini (Kıbrıslı Rumların yüzde 87,4’ü ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 66,2’si) ve Kıbrıs sorununa kesin bir çözüm bulunmasını (Kıbrıslı Rumların yüzde 92,1’i ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 80’i) arzuladığı sonucu çıktı.

“Her iki toplumun da ana ihtiyaçlarına cevap verecek bir çözüm” sorusuna Rumların yüzde 87,4’ü ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 66,2’si böyle bir çözüm istediğini söyledi.  

Kıbrıslı Rumların yüzde 85,5’i ile Kıbrıslı Türklerin yüzde 77,1’i Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini güvence altına alırken Türk nüfuzu olmadan Rumların güvenlik duygusunu güvenceye alan bir çözüm arzu ettiğini, Kıbrıslı Türklerin yüzde 66,5’i ile Kıbrıslı Rumların yüzde 77,8’i iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü istediğini ifade etti.

Kıbrıslı Rumların yüzde 74’ü ile Kıbrıslı Türklerin yüzde 67,7’si Ada’ya barış gelmesini imkânsız buluyor. Rumların yüzde 80’i ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 65,1’i Kıbrıs sorununun çözülmesini imkânsız görüyor. “Ortak kabul görecek iki bölgeli iki toplumlu federasyon olabilir mi?” sorusuna, Rumların yüzde 76,7’si ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 57,2’si “çok çekimserim” cevabını verdi.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 46,7’si ile Rumların yüzde 57’si Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir siyasi gerilimin iki ülke arasında çatışma ve fikir ayrılığı yaratacağına, Kıbrıslı Türklerin yüzde 52,9’u ile Rumların yüzde 45,2’si muhtemel bölgesel çatışmanın Ada’ya da toplumlararası düzeyde şiddete uzantısı olacağına inanıyor. Kıbrıslı Türklerin yüzde 62,3’ü ve Kıbrıslı Rumların yüzde 51,1’i böyle bir çatışmanın sonraki aşamada en azından Kıbrıs içerisinde silahlı çatışmaya yol açmayacağı görüşünde. Ancak Rumların yüzde 75’i ve Kıbrıslı Türklerin yüzde 82,9’u Ankara ile Atina arasında herhangi düzeydeki bir çatışma olur ve devam ederse bunun Kıbrıs’taki her iki tarafa da büyük etkisi ve sonuçları olacağına inanıyor.

İki toplumun, özellikle kara kapıları konusunda Ada içerisinde gerilimin tırmanması olasılığı hakkında birbirinden farklı yaklaşımlar ortaya koyduğu sonucu da ortaya çıktı. Rumların yüzde 53,3’ü böyle bir senaryoyu muhtemel görürken Kıbrıslı Türklerin yüzde 51,3’ü imkânsız buluyor.

Vatandaşlar olarak olgulara etki edebilir ve siyasi durumu değiştirebiliriz görüşüne Kıbrıslı Rumların yalnız yüzde 38,2’sinden, Kıbrıslı Türklerin yüzde 61,7’sinden olumlu cevap geldi.

Gazete bu ankette bilgi toplama işinin Rum tarafında Kıbrıs Üniversitesi araştırma merkezi, KKTC’de de LIPA Consultants Ltd. Research Gruop isimli özel araştırma şirketi tarafından yürütüldüğünü yazdı, araştırmayı yürütenleri ise şöyle aktardı:

“Haris Psaltis (Associate Professor of Social and Developmental Psychology, Kıbrıs üniversitesi), Erhan Halperin (Professor of Psychology at the Hebrew University of Jerusalem), Neofitos Loizidis (Professor Scholl of Politics & International Relations, University of Kent, UK), Djordje Stefanovic (Senior Lecturer of Sociology, Sociology, Sciminology Research Institute for the Advencement of Peace, Hebrew University, Jerosalem) ve Hüseyin Çakal (Assistant Professor of Social Psychology, University of Keele).”

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