  • BIST 5.574,35
  • Altın 1478.529
  • Dolar 23.4302
  • Euro 25.2346
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

İki Toplumlu Araştırma Projesi “Kapsayıcı Barış İnşası” açılış etkinliği düzenledi

» »
İki Toplumlu Araştırma Projesi “Kapsayıcı Barış İnşası” açılış etkinliği düzenledi
İki Toplumlu Araştırma Projesi “Kapsayıcı Barış İnşası” açılış etkinliği düzenledi

İnsan Hakları Platformu (HRP) tarafından yürütülen “InPeace: Kapsayıcı Barış İnşası” adlı projenin açılış etkinliği düzenledi.

Kıbrıslı Türklere yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Interdisciplinary Centre for Law, Alternative and Innovative Methods (ICLAIM) ve İnsan Hakları Platformu (HRP) tarafından yürütülen InPeace Projesi üç yıl sürecek.

 

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından insanların günlük yaşamını etkileyen sorunları, toplumlar arasında daha fazla etkileşimi ve anlayışı teşvik ederek ve kolaylaştırarak ele almak” üzere kurulan 12 farklı alandaki iki toplumlu Teknik Komitelere odaklanan projenin açılış etkinliği, Dayanışma Evi'nde gerçekleşti.

 

Açılış konuşmasını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas yaptı. Simosas, bu iki toplumlu araştırma projesinin Kıbrıs’ta yaşayanlar için öneminden bahsetti.

Simosas'ın ardından ICLAIM Kurucu Üyesi ve Direktörü Prof. Stéphanie Laulhé Shaelou ve İnsan Hakları Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Emete İmge iki eş-başvuran kuruluşu tanıttı.

Son olarak proje koordinatörü Dr. Nasia Hadjigeorgiou, projenin hedeflerini ve projede uygulanacak araştırma metodolojisini aktarırken, Proje Asistanı Fezile Osum, proje sonuçlarının nasıl yaygınlaştırılacağını ve iki toplum üzerinde beklenen geniş etkisini ve proje sonuçlarının nasıl yaygınlaştırılacağını kaydetti. Etkinlik, kokteyl ile sona erdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı09 Haziran 2023 Cuma 10:55
  • Alayköy'de Trafik Kazası!09 Haziran 2023 Cuma 10:37
  • Türk Yoğun Bakım Derneği Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini Ziyaret Etti09 Haziran 2023 Cuma 10:30
  • Bakanlar Kurulu dövizdeki son durumu değerlendirecek09 Haziran 2023 Cuma 10:13
  • Lapta'daki kazada hayatını kaybeden Nhi'nin cenazesi ülkesine gönderilecek09 Haziran 2023 Cuma 09:34
  • Türkiye ile imzalanan protokol Resmi Gazete’de yayımlandı09 Haziran 2023 Cuma 09:22
  • Büyük ikramiye ’49369’ numaralı bilete isabet etti09 Haziran 2023 Cuma 09:15
  • CTP Kadın Örgütü 1. Dikmen Ocak Kongresi gerçekleştirildi09 Haziran 2023 Cuma 09:04
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Bulgaristan Göçmenleri Derneği ile Görüştü08 Haziran 2023 Perşembe 16:48
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı08 Haziran 2023 Perşembe 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti