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İki toplumlu astronomi etkinliği yapılacak

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İki toplumlu astronomi etkinliği yapılacak
Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, bilim eğitimi inisiyatifi Galileo Mobile işbirliğiyle bugün 15.30-19.30 saatleri arasında “Columbia-Hypatia: Barış İçin Astronomi” projesinin parçası olarak Dayanışma Evi’nde iki toplumlu astronomi workshopına...

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, bilim eğitimi inisiyatifi Galileo Mobile işbirliğiyle bugün 15.30-19.30 saatleri arasında “Columbia-Hypatia: Barış İçin Astronomi” projesinin parçası olarak Dayanışma Evi’nde iki toplumlu astronomi workshopına ev sahipliği yapacak.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik, aylık olarak düzenlenecek olan astronomi etkinliklerinin ilkini oluşturacak.

Açıklamada şöyle denildi:
“Proje ismini barışın sembolü ve Latince “güvercin” anlamına gelen “Columba” takım yıldızından alıyor. Proje ikinci ismini; ünlü matematikçi, astronomi uzmanı, filozof ve Bizans İmparatorluğu’nun ilk yıllarında Mısır’da yaşamış, bir kadın olarak İskenderiye’deki Neoplatonist Okulu’nun başına geçmiş “İskenderiyeli Hypatia”dan alıyor.
Projenin amacı, astronomi üzerinden içinde yaşadığımız dünya, evren ve kozmos hakkında gençleri teşvik etmek, sınırlar arasında işbirliğini, anlamlı iletişimi, karşılıklı anlayışı ve nihai olarak barış ve şiddetsizlik kültürünü desteklemek olarak açıklandı.

Etkinlik boyunca, Kıbrıs’ın iki tarafından 13 ile 18 yaşları arasındaki genç katılımcılar astronomi uzmanlarıyla beraber yeni keşfedilen heyecan verici TRAPPIST-1 adlı çok küçük boyuttaki yıldız ve etrafındaki 7 yeni gezegeni tartışmaya başlamadan önce, güneş sistemimizin nasıl oluştuğunu inceleyecekler.

Bu etkinlik, Dayanışma Evi’nin çatısında son bulurken katılımcılara da gece gökyüzünü teleskopla seyretme imkanı sunacak.

Workshop aynı zamanda iki toplumdan katılımcılar arasında uzun sürecek olan arkadaşlıkların geliştirilmesine olanak sağlarken, gençler arasındaki iletişimin geliştirilmesine de katkı sağlayacak.

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